Rewolucja na e-korepetycje.net

Design na piątkę

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą, jest oczywiście ta wizualna. Szata graficzna jest obecnie doskonale dopasowana do panujących trendów w projektowaniu witryn internetowych. Odświeżono kolor, zmieniono układ elementów oraz powiększono i zmieniono użyte fonty. Chcesz się przekonać na własne oczy jak zmienił się serwis? Zapraszamy: www.e-korepetycje.net

Nowe funkcje

Z jednej strony serwis jest miejscem, w którym swoje oferty mogą zamieszczać i promować osoby uczące innych. Z drugiej, ma on pozostawać łatwy w obsłudze dla tych, którzy przeglądają oferty. Znalezienie tzw. „złotego środka” jest niezwykle skomplikowane. Należy dodać sporą ilość opcji i form, którymi może posłużyć się korepetytor, aby przyciągnąć do siebie ucznia i rzetelnie się zaprezentować. Nie można jednak przy tym przeładować serwisu informacjami, a całość musi być podana w dostępnej formie, aby osoby przeglądające stronę z łatwością znalazły to, czego szukają.

Misją serwisu jest połączenie dwóch grup – korepetytorów i uczniów, którzy generują podaż i popyt na rynku edukacyjnym. Z jednej strony istotne jest skupienie się na udostępnieniu narzędzi promocyjnych dla strony podażowej, przy jednoczesnym zachowaniu czystej i przejrzystej formy dla strony popytowej. Dlatego wraz z nową odsłoną graficzną serwisu dodanych zostało kilka nowych funkcji.

Dla korepetytora

Do najważniejszych nowości w funkcjach można zaliczyć opcję dodania w profilu korepetytora krótkiego filmu z YouTube. W video korepetytor ma możliwość zaprezentowania swojej osoby w taki sposób, który nie jest możliwy w samym ogłaszaniu się w treści pisanej. Film z pokazaniem wizerunku nauczyciela, z próbką jego możliwości, znacznie bardziej przyciąga uwagę ucznia. Co więcej, korepetytor zyskał możliwość dodania skróconej wersji swojej oferty, która w całości jest prezentowana na głównej stronie wyników wyszukiwania. To następny element, którego zadaniem jest lepsza promocja oferty. Już bezpośrednio z listy wyszukiwania, bez wchodzenia w szczegóły oferty, uczeń może zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat oferowanych lekcji. Pozwala to na szybkie przejrzenie ogłoszeń i wstępne odrzucenie tych, które nie spełniają wymagań szukającego. A jak wiemy, czas jest najważniejszy.

Możliwość dodania przez osoby uczące informacji na temat wykształcenia i doświadczenia sprawia, że uczeń może wybierać pomiędzy zajęciami ze studentem, magistrem czy doktorem. Wiele osób zwraca uwagę na ten element. Dzięki takim informacjom uczeń może zweryfikować, czy wskazana osoba posiada odpowiednie kompetencje do nauczania danego przedmiotu.

Aby reklama usług korepetytora stała pełna i skuteczna, istotne jest to, jakimi treściami i w jakim stopniu uczący wypełni swój profil z ogłoszeniem. Aby ułatwić to zadanie, w koncie został dodany miernik stopnia uzupełnienia profilu. Dzięki niemu korepetytor wie, których informacji jeszcze brakuje w jego ogłoszeniu, co należy dodać. Poprawne i pełne uzupełnienie wizytówki ma istotne znaczenie dla osób poszukujących korepetycji.

Sam proces rejestracji i logowania się do serwisu również został nieco zmieniony. System został spięty z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że posiadający profil na Facebooku, Google+ czy Linked In mogą wykorzystać go do rejestracji lub zalogowania się bezpośrednio do panelu. Wówczas nie ma konieczności podawania adresu mailowego oraz dodatkowego kroku aktywacji konta.

Jak wiadomo, każdemu korepetytorowi zależy na jak największej liczbie odsłon ogłoszenia, a co za tym idzie na zwiększeniu szansy na wystąpienia kontaktu ze strony ucznia. Zebranie wszystkich powiadomień w profilu korepetytora w jednym miejscu oraz dodanie statystyk wyświetlania jego numeru telefonu, pozwala na łatwiejsze zarządzanie kontem oraz szybsze reagowanie na napływające od ucznia zapytania w sprawie pomocy w nauce.

Dla ucznia

E-korepetycje.net stały się także bardziej przyjazne dla użytkownika, gdyż wprowadzono wersję mobilną serwisu. Dzięki temu, niezależnie od urządzenia, przeglądanie ofert czy zamieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu nauczyciela, stało się jeszcze łatwiejsze. Jak wspomnieliśmy już powyżej, skrócony został proces rejestracji w samym serwisie. Dzięki połączeniu go z mediami społecznościowymi, logowanie i rejestracja wymagają tylko jednego kliknięcia. To rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu, jaki uczeń musi poświęcić, aby dodać na portalu swoje ogłoszenie.

Nadrzędnym celem serwisu jest maksymalne uproszczenie opcji wyszukiwania korepetytora, który spełni wszystkie kryteria ucznia. W zależności od tego, czy poszukuje on osoby do pomocy w nauce na miejscu, stacjonarnie, czy jest zainteresowany zajęciami online, rozszerzona opcja filtrowania pozwala na lepsze dopasowanie wyników.

W przypadku, gdy uczeń zdecyduje się już na skorzystanie z pomocy danego nauczyciela, bez wchodzenia w szczegóły jego ogłoszenia, ma możliwości wysłania wiadomości z pytaniem odnośnie zajęć.

Na samym zaś profilu korepetytora dodana została lista wszystkich przedmiotów, z których dana osoba udziela pomocy. Ta funkcja staje się niezwykle ważna, gdy uczeń szuka wsparcia edukacyjnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Wszystkie wprowadzone zmiany sprawiają, że przeglądanie danych oraz możliwość znalezienia właściwej osoby do pomocy w nauce staje się prostsza i szybsza. Nowe funkcje wspomagają zarówno promocję usług oferowanych przez korepetytorów, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości serwisu. Poprawienie opcji wyszukiwania sprawia zaś, że uczeń może precyzyjne określić parametry jakie ma spełniać dana oferta korepetytora.