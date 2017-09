Jednym ze sposobów ustalania ceny swoich zajęć, jest metoda, która polega na ustalaniu cen podobnych do konkurencji. Aby takie ceny ustalić, warto wiedzieć, kto jest naszą najbliższą konkurencją oraz na jakim poziomie mają swoje ceny usług. Poniższe zestawienie z pewnością będzie pomocne przy ustalaniu cen korepetycji na następny rok.

Do analizy wzięliśmy pod uwagę ceny za 60 min. zajęć (lub przelicznik) z 10 najpopularniejszych przedmiotów w naszym serwisie (z największą liczbą ogłoszeń). Analizowaliśmy największe miasta oraz całe województwa. Jaki jest rezultat?

Jeśli chodzi o średnią, to najniższe stawki za godzinę zegarową ustawiają korepetytorzy z języka polskiego w województwie podlaskim (29,62 zł). Za lekcje polskiego w mazowieckim uczniowie muszą zapłacić średnio 42,84 zł, co daje ponad 13 zł różnicy między województwami. Najwyższe kwoty za 60 min. oczekuje się za lekcje muzyki w województwie mazowieckim (55,15 zł). Co ciekawe, to właśnie muzyka jest przedmiotem (z tych analizowanych), za który korepetytorzy oczekują najwyższej stawki. Aż w 11 województwach (podkarpacki, podlaskim, śląskim, małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim) ten przedmiot notuje najwyższą stawkę spośród wszystkich analizowanych przedmiotów. Relatywnie niskie wartości pobierają korepetytorzy za lekcje języka polskiego, w 10 województwach są to stawki najniższe z analizowanych przedmiotów.

Odchylenie standardowe

Wskaźnik średniej ceny warto analizować razem z odchyleniem standardowym, który daje nam obraz rozpiętości cenowej. Dzięki temu można się dowiedzieć ile dane ceny odchylają się od średniej, która została wyliczona.

Po analizie odchylenia standardowego można stwierdzić, iż w województwie świętokrzyskim zanotowano najwyższe wartości odchylenia, w szczególności dotyczy to biologii i fizyki. Tak naprawdę, to ceny tych właśnie przedmiotów są najbardziej zróżnicowane ze wszystkich analizowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż średnia cena lekcji fizyki jest dość wysoka, a w zestawieniu z dużą wartością odchylenia standardowego widać, że niektóre zajęcia mogą uczniów słono kosztować. Taki stan może wynikać ze zróżnicowanego poziomu prowadzonych lekcji. Biologia i fizyka to przedmioty specjalistyczne, dlatego też ceny za lekcje dla szkoły podstawowej mogą nie być wysokie, natomiast za wiedzę na poziomie studenckim trzeba już zapłacić wysoką stawkę.

Tylko w województwie warmińsko-mazurskim ceny za konkretne przedmioty nie są tak mocno zróżnicowane. Nawet odchylenie standardowe cen z fizyki i biologii nie osiąga tu dużych wartości.

Najmniej we wszystkich województwach waha się cena za lekcje języka francuskiego, a zatem ceny są dość podobne do wyliczonej średniej.

W jakich przedziałach cenowych są lekcje w województwach i jak się mają do tego ceny poszczególnych miast?

Poniżej mapy z danymi, a cały raport dostępny jest na stronie RAPORT Z CEN KOREPETYCJI.