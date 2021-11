Jak zostać tłumaczem? Wszystko, co chcesz wiedzieć o pracy tłumacza

Zostanie tłumaczem może być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej dla osób, które znają i lubią języki obce. Dla wielu osób wydaje się, że jest to prosta droga. Skoro znamy już język to możemy zacząć tłumaczyć. To jednak jest dalekie od prawdy. Tłumacze przekonują, że to praca pełna wyzwań, ale jednocześnie dająca ogromną satysfakcję. Przy tym umożliwiają ciągły rozwój.

- Kariera tłumacza nie może posuwać się naprzód, jeśli brakuje wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych - wyjaśnia w książce Barbara Szacoń-Wójcik. - Warto już na początku rozważyć, czy lepszą opcją będzie specjalizacja, czy praca jako tłumacz od wszystkiego.

Wielu młodych tłumaczy zapomina o tym, że praca tłumacza to… nie tylko tłumaczenia. To także cały czas nauka, korzystanie z oprogramowania, promowanie swoich usług, ale przede wszystkim to praca z klientem.

- Zawód: Tłumacz. To brzmi dumnie. To zawód, który daje szansę na poznanie nowych ludzi, rozwiązywanie językowych zagadek, a także na wejście w nowy, nieznany i pasjonujący świat. To zawód, który może przynieść dumę i satysfakcję, ale wymaga włożenia wiele wysiłku - przekonuje Marcin Wójcik z serwisu e-tlumacze.net, który jest wydawcą książki.

“Zawód: Tłumacz” to opracowanie przygotowane przez tłumaczkę i lektorkę oraz zespół specjalistów od marketingu. Można go pobrać za darmo w serwisie e-tlumacze.net.

Partnerem wydania jest wirtualnywydawca.pl.