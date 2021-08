Ile zapłacimy za korepetycje w 2021 roku? Sprawdziliśmy

Zajęcia pozalekcyjne, częściej nazywane korepetycjami, pełnią coraz większą rolę w systemie edukacji w Polsce. Uczniowie decydują się na nie, aby utrwalić wiedzę, nadrobić zaległości, ale także bo marzą o dostaniu się na konkretne uczelnie czy kierunku. Często pojawia się jednak pytanie, ile takie lekcje kosztują?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w “Raporcie z cen korepetycji 2021”. Badanie przeprowadził serwis e-korepetycje.net. Analizie poddano 213189 ogłoszeń z 20 przedmiotów oraz z 30 największych miast w Polsce. Pod uwagę brano także ceny za zajęcia prowadzone online.

W Warszawie najdrożej, a jak w innych miastach?

Najwięcej trzeba zapłacić za godzinę nauki matematyki wyższej - średnia w całej Polsce za godzinę wynosi 65,68 zł. Najwięcej zapłacą uczniowie z Warszawy, którzy za godzinę płacą aż 84,19 zł. Najmniej zajęcia z tego przedmiotu kosztują w Bielsko-Białej i Gorzowie Wielkopolski - tylko 45 zł. Do najdroższych należą także lekcje informatyki (59,90 zł) oraz muzyki (57,63 zł).

Największą rozpiętość cenową w zestawieniu poszczególnych miast widać w korepetycjach z języka włoskiego, gdzie różnica ta wynosi ponad 32 zł. Tylko 39,45 zł za godzinę z tego przedmiotu płaci się w Rzeszowie, a ponad 71 złotych w Gorzowie Wielkopolskim. - Taka różnica może wynikać z oczekiwań i wymogów stawianych w szkołach, ale także z tego, jakie uczelnie i kierunku wybierają uczniowie z danego miasta - przekonuje Magdalena Florczyk z serwisu e-korepetycje.net. - Dzięki analizie cen, uczniowie mogą łatwiej znaleźć korepetytora. Cena jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybór korepetytora.

Lekcje online droższe niż stacjonarne

Pod uwagę wzięto także ceny korepetycji, które odbywają się online. Cena zajęć online z każdego przedmiotu jest wyższa niż lekcji przeprowadzanych stacjonarnie. Widać to choćby na przykładzie języka niemieckiego. Średnia cen zajęć stacjonarnych w Polsce wynosi 46,82 zł, ale już za zajęcia online zapłacimy 56,16 zł. To prawie 10 zł różnicy na godzinie zajęć. - Pandemia sprawiła, że wiele zajęć pozalekcyjnych przeniosło się do Internetu. Zarówno uczniowie i korepetytorzy są coraz bardziej otwarci na taką formę - mówi Magdalena Florczyk. - Przed podjęcie decyzji odnośnie formy prowadzenia zajęć, trzeba jednak zastanowić się, czy niezależnie od ceny, taka forma nam odpowiada.

Pełny raport dostępny jest pod adresem: https://www.e-korepetycje.net/artykuly/raport-z-cen-korepetycji-2021